АвтоВАЗ вошел в финальную стадию тестов прототипов универсала Lada Vesta SW: машины были замечены на дорогах в Тольятти и Германии. Несмотря на маскировку, видно, что от концепта Lada Vesta SW Cross универсал будет отличаться в деталях

На обычном универсале не будет увеличенного дорожного просвета, защитного пластикового обвеса и рейлингов на крыше. Во всем остальном серийная модель и универсал полностью идентичны, сохранена и затемненная верхняя часть задних стоек, придающая «плавающий» эффект крыше.

Объем багажного отделения универсала пока неизвестен, по неофициальной информации он составит 580 л. Гамму двигателей универсал позаимствует у седана: это бензиновые двигатели объемом 1,6 (107 л.с.) и 1,8 (122 л.с.) л. Первый доступен как с механической коробкой передач, так и с классическим «роботом» АМТ5, второй — исключительно с роботизированной трансмиссией.

По неофициальным данным первые экземпляры универсала Lada Vesta SW будут собраны на площадке Lada Ижевск в июле этого года. Серийное производство универсала начнется в августе, а в продажу он поступит в сентябре. В конце года должна появиться и версия Cross.