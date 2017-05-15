Автомобильный портал Motorpage
15 май 2017

Lada представит универсал Vesta SW осенью

Lada представит универсал Vesta SW осенью
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ вошел в финальную стадию тестов прототипов универсала Lada Vesta SW: машины были замечены на дорогах в Тольятти и Германии. Несмотря на маскировку, видно, что от концепта Lada Vesta SW Cross универсал будет отличаться в деталях

На обычном универсале не будет увеличенного дорожного просвета, защитного пластикового обвеса и рейлингов на крыше. Во всем остальном серийная модель и универсал полностью идентичны, сохранена и затемненная верхняя часть задних стоек, придающая «плавающий» эффект крыше.

Объем багажного отделения универсала пока неизвестен, по неофициальной информации он составит 580 л. Гамму двигателей универсал позаимствует у седана: это бензиновые двигатели объемом 1,6 (107 л.с.) и 1,8 (122 л.с.) л. Первый доступен как с механической коробкой передач, так и с классическим «роботом» АМТ5, второй — исключительно с роботизированной трансмиссией.

По неофициальным данным первые экземпляры универсала Lada Vesta SW будут собраны на площадке Lada Ижевск в июле этого года. Серийное производство универсала начнется в августе, а в продажу он поступит в сентябре. В конце года должна появиться и версия Cross. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Клуб Лада Веста

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta

Lada Vesta: скоро универсал

14 марта 2017

АвтоВАЗ объявляет о начале продаж седана Vesta в ФРГ

21 февраля 2017

АвтоВАЗ выведет седан Vesta на немецкий авторынок

17 февраля 2017

Продажи автомобилей Lada в январе увеличились на 5%

08 февраля 2017

АвтоВАЗ начал продажи Lada Vesta с самым мощным двигателем

27 октября 2016

Объем продаж автомобилей гольф-класса сократился на 8,2 процента

27 октября 2016

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan - сравнительный тест: kia sportage 2016 и volkswagen tiguan 2017. попробуй, догони! Сравнительный тест
15 мая 2017

KIA Sportage, Volkswagen Tiguan
"Попробуй, догони!"
Ford Kuga - ford kuga 2017 за правильным медом
Тест драйв
14 мая 2017

Ford Kuga
"За правильным медом"
Infiniti QX60 - infiniti qx60 2017 разбудить торнадо
Тест драйв
12 мая 2017

Infiniti QX60
"Разбудить торнадо"
Mitsubishi Pajero Sport - mitsubishi pajero sport 2017 лови момент!
Тест драйв
09 мая 2017

Mitsubishi Pajero Sport
"Лови момент!"

Написано новостей:

1 8 8 3 4