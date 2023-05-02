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2 май 2023

Lada Vesta: раскрыты детали оснащения

Lada Vesta: раскрыты детали оснащения
Автор фото: фирма-производитель

До сегодняшнего дня Lada Vesta NG демонстрировалась лишь в «топовом» оснащении, теперь же мы знаем и детали базовой комплектации

Собственно, оснащение машины будет сравнительно богатым – две подушки безопасности, дисковые тормоза «в круг», кондиционер, светодиодная оптика и мультируль. Здесь есть интересная деталь – самой магнитолы на машине не будет, только лишь аудиоподготовка. То есть клиенты смогут установить собственные устройства, но вывести управление на кнопки рулевого колеса.

Всего вариантов оснащения для Lada Vesta NG предусмотрено четыре. В более дорогих версиях появятся, к примеру, медиасистема с экраном диагональю от 7 до 10,4 дюйма.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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