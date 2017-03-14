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14 мар 2017

Lada Vesta: скоро универсал

Lada Vesta: скоро универсал
Автор фото: фирма-производитель

Предсерийный универсал Lada Vesta на днях показали в Ижевске, где в будущем начнется производство новинки

Сегодня подготовительные работы подходят к завершению, поэтому первые машины выкатятся с конвейера уже в конце июня, а в салонах дилера универсалы появятся в сентябре нынешнего года.

Предполагается, что Vesta универсал будет стоит чуть выше 800 000 рублей, что дороже седана, за который, в зависимости от комплектации, просят от 545 900 рублей до 735 900 рублей. К слову Vesta в кузове универсал впервые была показана еще в 2015-м году, но из-за кадровых перестановок и ухода с поста Бу Андерсона, наладить производство удалось лишь сейчас.

Вице-президент «АвтоВАЗ» по инженерингу Харальд Грюбель отметил, что предсерийные экземпляры продемонстрировали отличные показатели жесткости кузова, по которым универсал Vesta вплотную приблизился к седану. Напомним, Vesta седан на сегодняшний день занимает третье место в рейтинге самых популярных моделей на Российском рынке.

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При написании новости использовалась информация:
REGNUM

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