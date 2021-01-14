Lada Vesta лишится мотора 1.8

Самый мощный двигатель станет прерогативой версий Cross. Обычные же «Весты» будут комплектоваться лишь мотором 1.6

Да, как сообщает портал «Лада-онлайн», простые «Весты», будь то седан или универсал, более не будут оснащаться двигателем 1.8. Два мотора 1.6 (от Lada и Renault-Nissan) и больше никаких альтернатив. Есть желание получить больше мощности? Придется смотреть на исполнение Cross или Sport.



Как вы думаете, читатели Motorpage – в чем же причина такого «перетряхивания» моторной линейки? Отвечаем - в нас с вами! Если быть точным, все решил спрос – клиент, выбирая обычную «Весту», отдает предпочтение младшему мотору. Любопытно, но в гамме Cross ситуация диаметрально противоположна – мотор 1.8 главенствует в критериях выбора.