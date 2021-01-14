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14 янв 2021

Lada Vesta лишится мотора 1.8

Lada Vesta лишится мотора 1.8

Самый мощный двигатель станет прерогативой версий Cross. Обычные же «Весты» будут комплектоваться лишь мотором 1.6

Да, как сообщает портал «Лада-онлайн»,  простые «Весты», будь то седан или универсал, более не будут оснащаться двигателем 1.8. Два мотора 1.6 (от Lada и Renault-Nissan)  и больше никаких альтернатив. Есть желание получить больше мощности? Придется смотреть на исполнение Cross или Sport.

Как вы думаете, читатели Motorpage – в чем же причина такого «перетряхивания» моторной линейки? Отвечаем -  в нас с вами! Если быть точным, все решил спрос – клиент, выбирая обычную «Весту», отдает предпочтение младшему мотору. Любопытно, но в гамме Cross ситуация диаметрально противоположна – мотор 1.8 главенствует в критериях выбора.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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