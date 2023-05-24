Lada Vesta NG получит метановую версию

В 2024 году АвтоВАЗ представит «Весту», которая сможет работать как на бензине, так и на метане. Впрочем, каких-либо технических откровений ждать не придется

Поясним, такая версия уже была у машины прошлого поколения, и скорее всего вся техническая «начинка» будет позаимствована оттуда. Собственно, в той версии использовался стандартный 106-сильный бензиновый мотор, объемом 1.6 литра, однако топливная система была дополнена газобаллонным оборудованием. Баллон емкостью в 90 литров был расположен в багажном отделении, при этом обычный бензобак здесь тоже сохранялся, благодаря чему обеспечивается большой запас хода.

Почему АвтоВАЗ не сделал битопливную модификацию в новом кузове раньше? Отвечаем - загвоздка кроется в 16-клапанном, 106-сильном моторе. Его производство некоторое время находилось на паузе.