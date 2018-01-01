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1 янв 2018

Lada Vesta получит две спортивные версии

Lada Vesta получит две спортивные версии
Автор фото: Роспатент

В базе Роспатента появились две заявки от АвтоВАЗа на регистрацию торговых марок Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. Нет никаких сомнений, что они предназначаются для «заряженных» версий тольяттинского седана.

По неофициальной информации самая мощная Lada Vesta (с литерой R) будет оснащаться 1,8-литровым двигателем, мощность которого поднимут до 149 л.с. Однако, ходят упорные слухи, что у отделения Lada Sport готов более мощный вариант этого силового агрегата, который выдает 180 л.с.  Менее мощная (и, соответственно, более доступная) версия будет носить приставку S-Line. Она должна получить 140-сильный мотор объемом 1,6 литра от Lada Kalina NFR.

АвтоВАЗ уже вовсю тестирует предсерийные прототипы «заряженных» Lada Vesta. Они отличаются не только агрессивным аэродинамическим обвесом в стиле концепта Lada Vesta Sport, показанного в августе 2016 года, но и меньшим дорожным просветом, спортивной подвеской, более мощными тормозами. Интересно, что даже разболтовка колес здесь другая: под пять отверстий, а не под четыре как на обычной Vesta.

Первоначально планировалось, что АвтоВАЗ рассекретит Lada Vesta Sport в феврале этого года. Однако, судя по всему, произойдет это позднее, возможно на Московском международном автосалоне в конце августа этого года.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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