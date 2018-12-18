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18 дек 2018

LADA Vesta получит новый салон

LADA Vesta получит новый салон
Автор фото: фирма-производитель

С каждым днем в сети появляется все больше информации относительно обновления  российского флагмана - LADA Vesta. Теперь, помимо технических характеристик, есть возможность познакомиться и с обновленным салоном, который переработан радикально

Судя по фотографии, нас ждет настоящий хайтек, который был навеян автомобилями более высокого класса. Главным аккордом в будущей композиции должен стать мультимедийный комплекс, который будет оснащен  большим  вертикальным монитором, как на Tesla или Volvo. По некоторым данным, автомобиль должен получить электронный стояночный тормоз и функцию беспроводной зарядки мобильных устройств. Внешне также изменятся дверные карты и панель приборов.

С технической точки зрения, обновленный автомобиль должен получить японский вариатор Jatco JF015E,однако, по-прежнему, будут доступны версии с роботизированной коробкой передач. Гамма моторов будет состоять из 1,6-литрового двигателя мощностью 106 л.с. и 122-сильного агрегата объемом 1,8 литра. К этим моторам производства АВТОВАЗа добавится 1,6-литровый двигатель Nissan мощностью 114 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , Российская Газета

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