Lada Vesta получит систему контроля слепых зон

Рестайлинг популярного отечественного седана уже не за горами. По слухам, нас ожидают серьезные изменения во внешнем облике, в дизайне интерьера, а также и в опциях. О них и поговорим

Буквально на днях, портал Avtograd News выдал необычный инсайд. Мол, обновленная Vesta в старших комплектациях будет оснащаться системой контроля слепых зон. Кроме того, машину оснастят светодиодной оптикой, как спереди, так и сзади. Да, официально подтверждения этой информации на данный момент нет, но верить ей, пожалуй, можно. Во всяком случае наличие светодиодных фар подтверждается многочисленными шпионскими фотографиями. К сожалению, проверить наличие упомянутой системы слежения получится лишь только после премьеры.

Еще одной неподтвержденной, но интересной деталью может стать модернизированный двигатель 1.8 литра, который будет развивать около 140 лошадиных сил. Правда, ранее мы писали о том, что если подобный мотор и появится, то тогда под сомнение ставится смысл существования модификации Vesta Sport, где мотор 1.8, как раз, и развивает упомянутое количество лошадей.