Lada Vesta предложили «привить» ночное зрение

Есть такая группа людей со скромным названием стартаперы. Они часто предлагают и изобретают интересные вещи для улучшения жизненного благосостояния

В этот раз команда стартаперов из Ижевска решила взяться за Lada Vesta и доработать автомобиль, оснастив его всяческими полезными опциями. К ним относятся: система подключаемого полного электропривода, проекционный дисплей, дополнительные камеры в боковых зеркалах и система ночного видения. Авторы проекта говорят, что все эти устройства можно установить на любой автомобиль через авторизированные сервисы.

Интересно, что если не брать в расчет другие «примочки», то, например, систему полного привода поклонники марки давно «выпрашивали» у автопроизводителя, особенно, на универсалах SW Cross. Видимо, появления штатных систем придется ждать еще очень долго, так что за дело решили взяться обычные люди. К слову, авторы стартапа говорят, что использовали «Весту» по причине большой популярных у россиян».