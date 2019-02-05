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5 фев 2019

Lada Vesta предложили «привить» ночное зрение

Lada Vesta предложили «привить» ночное зрение
Автор фото: Андрей Ладыгин

Есть такая группа людей со скромным названием стартаперы. Они часто предлагают и изобретают интересные вещи для улучшения жизненного благосостояния

В этот раз команда стартаперов из Ижевска решила взяться за Lada Vesta и доработать автомобиль, оснастив его всяческими полезными опциями.  К ним относятся: система подключаемого полного электропривода, проекционный дисплей, дополнительные камеры в боковых зеркалах и система ночного видения. Авторы проекта говорят, что все эти устройства можно установить на любой автомобиль через авторизированные сервисы.

Интересно, что если не брать в расчет другие «примочки», то, например, систему полного привода поклонники марки давно «выпрашивали» у автопроизводителя, особенно,  на универсалах SW Cross. Видимо, появления штатных систем придется ждать еще очень долго, так что за дело решили взяться обычные люди. К слову, авторы стартапа говорят, что использовали «Весту» по причине большой популярных у россиян».

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor

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