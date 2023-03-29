Lada Vesta совсем скоро получит 16-клапанный мотор

Инсайдеры заявляют, что Vesta получит 16-клапанный мотор уже в апреле этого года. Уйдет ли в отставку 8-клапанный двигатель?

Начнем с последнего вопроса – наши корреспонденты, в свое время, задавали этот вопрос лично Олегу Груненкову – руководителю проекта Vesta. Собственно, он ответил нам, что установка 8-клапанного мотора на машину по большей части была вынужденной мерой, однако, если клиентам он понравится, то двигатель оставят линейке уже на постоянной основе.

Что касается 16-клапанного движка, то его производство возобновилось на АвтоВАЗе еще в марте, если верить инсайдерам. А в начале 2024 года «Весты» будут оснащать атмосферным агрегатом 1.8, который будет работать в паре с автоматической коробкой передач.