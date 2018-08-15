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15 авг 2018

Lada Vesta Sport: новые фото серийной версии

Lada Vesta Sport: новые фото серийной версии

До премьеры спортседана Lada Vesta Sport остается чуть больше двух недель, но АвтоВАЗ только сейчас завершает подготовку к презентации этой модели

На этот раз спортивную версию машины фотошпионы поймали в Московской области, где проходили съемки рекламного ролика, посвященного Lada Vesta Sport. Судя по всему этот тот же экземпляр автомобиля, что ранее удалось сфотографировать на стоянке у дилера и, вероятнее всего, машина, которую привезут на Московский международный автосалон, который откроется в конце августа.

У Lada Vesta Sport 17-дюймовые легкосплавные колеса с низкопрофильными шинами и более мощные тормоза. Фотографий интерьера нет, но, вероятно, он будет таким же, как у концепта. В салоне появятся спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, потолок будет отделан материалом черного цвета, а шкалы приборов будут окрашены в красный.

По неофициальным данным в отделении Lada Sport подняли мощность 1,8-силового бензинового двигателя до 145 л.с. Агрегатироваться он будет с 5-ступенчатой механической коробкой передач производства Renault.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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