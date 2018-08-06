До премьеры самой крутой версии седана Lada Vesta с приставкой Sport остается чуть меньше месяца, но в сети уже появились фотографии «живого» автомобиля

Что делает седан Lada Vesta Sport на задворках площадки одного из московских дилеров неизвестно. Возможно, это машина для шоу-рума, а возможно ее привезли для обучения механиков.

Тем не менее, судя по фото, седан не будет отличаться внешне от прошлогоднего концепта. Он даже окрашен в тот же эксклюзивный серый «металлик». У седана занижена подвеска, установлен агрессивный аэродинамический обвес с небольшим спойлером на крышке багажника.

У Lada Vesta Sport 17-дюймовые легкосплавные колеса с низкопрофильными шинами и более мощные тормоза. Фотографий интерьера нет, но, вероятно, он будет таким же, как у концепта. В салоне появятся спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, потолок будет отделан материалом черного цвета, а шкалы приборов будут окрашены в красный.

До сих пор загадкой остается силовой агрегат, который будет установлен под капотом у спортседана. По неофициальным данным в отделении Lada Sport подняли мощность 1,8-силового бензинового двигателя до 145 л.с. Агрегатироваться он будет с 5-ступенчатой механической коробкой передач производства Renault.

Официальная премьера Lada Vesta Sport состоится в конце августа на Московском международном автосалоне.