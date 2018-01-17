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17 янв 2018

Lada Vesta Sport получит темный интерьер

Lada Vesta Sport получит темный интерьер
Автор фото: фирма-производитель

Становятся известны все новые подробности относительно спортседана Lada Vesta Sport, который будет показан в этом году. Так, машина должна получить темную обивку потолка и стоек в салоне.

На сайте одного из поставщиков в разделе продукции появились потолочные плафоны салонного освещения черного цвета. В графе модели АвтоВАЗа для которых они предназначаются указано Lada Vesta Sport.

Именно алькантарой черного цвета был обшит потолок одноименного концепта, который завод показал в 2016 году на Московском международном автосалоне. Таким образом, цветовое решение (черная отделка с красными контрастными вставками) судя по всему без изменений перекочует на серийную версию.

По неофициальной информации самая мощная Lada Vesta (с литерой R) будет оснащаться 1,8-литровым двигателем, мощность которого поднимут до 149 л.с. Однако, ходят упорные слухи, что у отделения Lada Sport готов более мощный вариант этого силового агрегата, который выдает 180 л.с.  Менее мощная (и, соответственно, более доступная) версия будет носить приставку S-Line. Она должна получить 140-сильный мотор объемом 1,6 литра от Lada Kalina NFR.

АвтоВАЗ уже вовсю тестирует предсерийные прототипы «заряженных» Lada Vesta. Они отличаются не только агрессивным аэродинамическим обвесом в стиле концепта Lada Vesta Sport, показанного в августе 2016 года, но и меньшим дорожным просветом, спортивной подвеской, более мощными тормозами. Интересно, что даже разболтовка колес здесь другая: под пять отверстий, а не под четыре как на обычной Vesta.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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