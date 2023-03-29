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29 мар 2023

На АвтоВАЗ собрали новую Vesta с вариатором

На АвтоВАЗ собрали новую Vesta с вариатором
Автор фото: фирма-производитель

Инсайдеры сообщают, что на тольяттинском конвейере стартовала тестовая сборка "двухпедальных" Вест, то есть машин с автоматической трансмиссией

К сожалению, пока не уточняются ни происхождение трансмиссии, ни сроки появления товарных автомобилей. Как сообщает паблик VK "Автоград News", товарные Весты появится на рынке к концу 2024 года,  хотя сам АвтоВАЗ недавно говорил о появлении таких машин уже в этом году.

Вероятнее всего, для Весты адаптируют вариатор китайского происхождения. АвтоВАЗ ранее уже подтверждал факт переговоров с потенциальными поставщиками коробок передач. Оснащать автомобили трансмиссиями стороннего производителя значительно дешевле, чем разрабатывать такую коробку самостоятельно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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