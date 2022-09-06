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6 сен 2022

На базе Lada Vesta создадут кроссовер

На базе Lada Vesta создадут кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Работы по созданию такого автомобиля уже ведутся. Что касается запуска машины в серию, то здесь перспективы туманны. Дело в том, что заводу еще придется перезапускать сборочные линии самой модели Vesta, а это произойдет не раньше 2023 года

Руководство предприятия считает, что сегмент кроссоверов в России хорошо развит, но Lada представлена в нем лишь двумя моделями - классической моделью Niva Legend и более современной Niva Travel. У знающих людей может возникнуть вопрос, а почему не упоминается семейство Xray, хотя эти автомобили изначально позиционировались в качестве кроссоверов.

Все дело в том, что это семейство построено на платформе B0 Renault, сейчас руководство отечественно концерна находится в стадии принятия решения по дальнейшему существованию данного семейства. Возможно их и вовсе снимут с производства.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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