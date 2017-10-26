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26 окт 2017

Начались продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross

Начались продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross
Автор фото: фирма-производитель

Официальные дилеры АвтоВАЗа начали продажи и прием заказов на универсалы Lada Vesta SW и его приподнятой версии Cross. Мы не случайно использовали вместе «продажи» и «прием заказов».

Дело в том, что в наличии у дилеров только обычные универсалы Lada Vesta SW. Причем, как это ни странно, машины есть не только в богатых комплектациях, но и в базовых. А вот кросс-версию с клиренсом в 203 мм придется заказывать: машины доедут до дилеров, по крайней мере в московском регионе, лишь через месяц, то есть к концу декабря. Сейчас у всех дилеров есть машины в шоу-румах, а у части Lada Vesta SW Cross для проведения дилерских тест-драйвов.

Оба универсала поставляются с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л.с. и 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. Оба мотора для обычной версии оснащаются «механикой» и роботизированной коробкой АМТ5, а для версии Cross вторая трансмиссия доступна только для более мощного двигателя. Кросс-версия оснащена 17-дюймовыми колесами.

Базовая версия Comfort универсала обойдется в 639 900 рублей — на 32 тысячи дороже седана в аналогичной комплектации. Правда, универсал имеет ряд особенностей. Комплектация включает в себя две подушки, ABS, систему стабилизации, систему ЭРА-ГЛОНАСС, регулировку руля по высоте и вылету, регулировку сиденья водителя по высоте, а также поясничной опоры спинки кресла водителя, кондиционер, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и электрообогрев наружных зеркал, аудиосистема с управлением на рулевом колесе или мультимедиасистема, плафон освещения второго ряда сидений.
Для этой версии доступен пакет Image, включающий в себя противотуманки, 16-дюймовые легкосплавные колеса и обогрев лобового стекла. Универсал с ним стоит от 662 900 рублей.

В комплектации Luxe универсал обойдется минимум в 702 900 рублей. Дополнительно на этой версии устанавливаются передние боковые подушки безопасности в спинках передних сидений, датчик дождя и света, обогрев лобового стекла, автоматический климат-контроль, панель второго пола и органайзер для багажника, подсветка проема передних дверей.

Для данной комплектации предусмотрены пакеты Multimedia и Prestige, Первый включает в себя камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигатором и 7-дюймовым экраном. Автомобиль в таком исполнении доступен по цене от 726 900 рублей. Пакет Prestige объединяет тонировку задних стекол, атмосферную подсветку салона, задний подлокотник, обогрев задних сидений, мультимедиасистему с навигацией и камеру заднего вида. С таким пакетом универсал стоит от 744 900 рублей.

Lada Vest SW Cross доступна только в комплектации Luxe по цене от 755 900 руб. Эта версия включает в себя четыре подушки безопасности, истемы электронного контроля устойчивости с функцией антипробуксовки и помощи при старте на подъеме, регулируемой по высоте и по вылету рулевой колонки, сиденья водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, трехступенчатого обогрева передних сидений, электропривода и электрообогрева наружных зеркал, обогрева лобового стекла, парктроника, климат-контроля, охлаждаемого перчаточного ящика, круиз-контроля, мультифункционального рулевого колеса, аудиосистемы. Автомобиль оснащается 17-дюймовыми легкосплавными дисками.

Пакет Multimedia включает камеру заднего вида с динамическими линиями траектории и мультимедийную систему с навигацией и 7-дюйомвым экраном. С ним Lada Vesta SW Cross стоит от 779 900 рублей. В пакет Prestige входят задний подлокотник, атмосферная подсветка интерьера, усиленная тонировка задних стекол, подогрев задних сидений, камера заднего вида и мультимедийная система с навигацией.

Lada Vesta SW Cross с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой переключения передач в максимальной комплектации Luxe с пакетом Multimedia предлагается по цене от 779 900 рублей, стоимость автомобиля с двигателем объемом 1,8 л в сходной комплектации составит от 804 900 рублей. «Робот» обойдется в дополнительные 25 000 руб.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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