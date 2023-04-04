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4 апр 2023

Новые Lada Vesta не могут полностью укомплектовать

Новые Lada Vesta не могут полностью укомплектовать

АвтоВАЗ перешёл на выпуск некомплектных Lada Vesta NG, правда, партия подобных машин буден небольшой. В продажу данные автомобили не поступят – останутся на складах автопроизводителя, пока не придут недостающие детали

К слову о деталях – в этот раз возникли проблемы с поставками из Чехии, где делают стабилизаторы поперечной устойчивости – этой детали как раз и не хватает. Скорее всего завод находится в поисках российского поставщика – похожая ситуация недавно случилась с дверными петлями для Niva Travel – данную запчасть тоже производили в Чехии, но теперь ее производство локализовали в РФ.

Невзирая на все сложности с комплектующими, АвтоВАЗ собирается активно наращивать объемы производства «Вест».  Ближайшая цель – сборка 200 машин ежедневно.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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