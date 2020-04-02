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2 апр 2020

Обновлению Lada Vesta быть?!

Обновлению Lada Vesta быть?!
Автор фото: фирма-производитель

В 2015 году Веста стала первой моделью Lada с дизайном в «икс-стиле», и первой подвергнется рестайлингу. По аналогии с моделью Granta, проект обновления флагманской модели сейчас именуется Lada Vesta FL

Изначально провести обновление внешности Весты планировали в 2019 году, но позднее срок был перенесен на 2020 год (по другим данным, позже опровергнутым официально, — на 2021 год).  Однако, буквально на днях, портал "Лада-онлайн" сообщил, что рестайлинг все-таки состоится в этом году.  Безусловно, измениться в автомобиле должно многое. Одна из важных опций -  светодиодные фары и фонари. Работы над LED-оптикой ведутся на АВТОВАЗе с 2016 года, она помогает существенно сократить энергопотребление, куда более надежна, чем галогенная, и смотрится эффектнее.

А еще был заявлен и обновленный салон и новая мультимедийка, да много чего еще интересного. Но, на данный момент  представители АвтоВАЗ никак не прокомментировали даты . Даже если премьера, действительно, назначена на текущий год, то пока неясно, где она состоится, ведь проведение в августе-сентябре Московского автосалона (ММАС) находится под вопросом.

При написании новости использовалась информация:
За рулем

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