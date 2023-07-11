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11 июл 2023

Обновленная Lada Vesta NG подешевела

Обновленная Lada Vesta NG подешевела

Примерно месяц назад руководство АвтоВаз потребовало дилеров снизить стоимость на новое поколение Lada Vesta NG до рекомендованных заводом цен

Напомним, что ранее глава АвтоВаза Максим Соколов заявил о возможности прекращения поставок новой модели автомобиля продавцам, если цены в салонах превысят заводские.

Дилеры объясняли повышенную цену автомобилей установкой дополнительных опций, таких как сигнализация и улучшенная шумоизоляция. Сейчас все модели Lada Vesta базово оснащаются: кондиционером, двумя подушками безопасности и ABS.

В июне официальные продавцы Lada продали более 28 тыс. автомобилей бренда, что превысило результаты аналогичного периода 2022 года на 272%. На данный момент цена на модель New Generation в автосалонах снизилась до рекомендованной. Некоторые дистрибьюторы готовы предоставить дополнительную скидку в размере 30 000 руб. На официальном сайте производителя стоимость модели составляет 1 239 900 руб.
 

При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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