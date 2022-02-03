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3 фев 2022

Обновленная Lada Vesta поступит к дилерам уже в феврале

Обновленная Lada Vesta поступит к дилерам уже в феврале
Автор фото: фирма-производитель

Коллеги из Drom.ru со ссылкой на некий паблик в соцсети сообщают, что сроки поставок рестайлинговой Lada Vesta были скорректированы и первые «живые» машины прибудут к дилерам уже в конце февраля в качестве выставочных образцов. Ранее ожидалось, что дебют новинки состоится не ранее середины 2022 года.

На данный момент о рестайлинговой версии известно не так уж много. У автомобиля будет изменен дизайн передка, новые бамперы, но куда более интересные метаморфозы должны произойти в интерьере: богато оснащенные исполнения получат виртуальную приборную панель и огромный вертикальный «планшет» мультимедийной системы. Кроме того, вся передняя панель будет переделана с использованием деталей Renault – например, блок управления климатом позаимствуют у моделей Arkana/Duster.

Старт продаж обновленной Vesta намечен на март.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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