Перезапуск Lada Vesta могут отложить на полгода

АвтоВАЗ может отсрочить до осени 2023 года начало массового производства Lada Vesta в Тольятти

Изначально сообщалось, что запуск конвейера будет осуществлен в марте следующего года. Теперь же в эти планы вносятся корректировки. Инсайдеры говорят, что сейчас возникли проблемы с поиском электронных комплектующих. При этом с «железом» у завода нет никаких проблем.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов в начале осени отмечал, что в дефиците остаётся примерно треть комплектующих, необходимых для полноценной работы завода. На тот момент сложности с импортозамещением наблюдались для 1,5 тысячи компонентов из 4,5 тысячи.