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8 фев 2017

Продажи автомобилей Lada в январе увеличились на 5%

Продажи автомобилей Lada в январе увеличились на 5%
Автор фото: фликр.ком

Статистические данные о показателях продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, которые традиционно публикует Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), еще не вышли. Предполагается, что сводные данные о динамике российского авторынка будут объявлены в ближайшие дни. Тем не менее, некоторые автопроизводители уже поделились собственными результатами продаж за январь. Среди них – бессменный лидер российского автомобильного рынка, концерн «АвтоВАЗ».

В соответствии с официальной статистикой пресс-службы «АвтоВАЗа», за январь текущего года на территории РФ реализовано 16 300 новых автомобилей отечественной марки Lada. Это на 5% больше, чем было продано годом ранее, в январе 2016 года. По предварительным оценкам, доля автомобилей Lada на российском рынке достигает порядка 20% от всех продаж. Если эти расчеты верны, то общий показатель продаж новых автомобилей в стране по итогам минувшего месяца составил около 83 600 единиц. Это на две тысячи штук больше, чем было реализовано в январе прошлого года. Это довольно оптимистичный прогноз, учитывая, что последние два года российский авторынок неуклонно падал. Напомним, что за прошедший год рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей РФ сократился на 11%. Согласно оптимистичным прогнозам АЕБ, по итогам  2017 года российский авторынок может вырасти на 4%, до отметки в 1,48 млн автомобилей.

Пресс-служба марки Lada также опубликовала сообщения о росте популярности одной из последних моделей «АвтоВАЗа» - автомобиля Lada Vesta, который вышел на рынок в конце 2015 года. По данным автопроизводителя, в январе Vesta стала третьей по популярности моделью на российском автомобильном рынке. Напомним, что в декабре Vesta занимала четвертое место по количеству продаж на территории РФ, уступая корейским моделям Kia Rio и Hyundai Solaris, а также «автовазовской» модели Lada Granta.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Ведомости, Auto-Terra

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