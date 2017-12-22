В сети появились первые фотографии предсерийного экземпляра Lada Vesta Sport, а также стали известные некоторые технические характеристики этого спортивного седана.

Седан будет оснащаться 1,8-литровым бензиновым двигателем, который форсируют до 149 л.с. В ходе модернизации агрегат получил новые распредвалы, впуск и выпуск, а также новую калибровку блока управления двигателем. Кроме того, будет и менее мощный вариант с двигателем от Lada Kalina NFR (1.6 литра, 140 л.с.). Также в Lada Sport рассматривают возможность форсирования мотора 1.8 л. до рекордных показателей в 180 л.с. Но если такая модификация и появится, то будет эксклюзивной и вряд ли на нее будет распространяться заводская гарантия.

Динамические характеристики седана станут известны ближе к старту продаж, который намечен на апрель следующего года.

Седан Lada Vesta Sport получит усиленные тормоза (задние – дисковые), новые пружины и амортизаторы, подвеску со спортивными настройками, уменьшенный клиренс, оригинальный аэродинамический обвес. Также в автомобиле установят модернизированную коробку передач, сообщает паблик RCI в соцсети Вконтакте.. В салоне будут установлены новые сидения с улучшенной боковой поддержкой, яркой прострочкой и нашивками «Vesta Sport».