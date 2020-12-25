Автомобильный портал Motorpage
25 дек 2020

Рестайлинг Lada Vesta – подробности

Рестайлинг Lada Vesta – подробности

По неподтвержденным данным, на заводе в Ижевске уже собрали опытную партию новых «Вест». Что же нас ждет?

А здесь, читатели Motorpage, может быть очень много интересного. Причем, начать стоит с салона – его должны переработать кардинально. Например, в машине появится новая передняя панель с вертикальным экраном мультимедийной системы. Приборка тоже изменится, как и обивка сидений вместе с дверными картами. На внешность тоже надо обратить внимание – новая оптика, бампера и крылья должны, пусть и не радикально, изменить и освежить ее.

Техническая составляющая должна остаться без изменений, а, значит, наши ожидания по появлению турбо-мотора 1.3 скорее всего не оправдаются. Моторы 1.6 и 1.8 от Lada и мотор 1.6 от Renault-Nissan – вот и весь выбор. Когда ждать новинку? Завод новостей никаких не дает, однако «придворные паблики» соцсетей намекают на осень следующего года.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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