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1 сен 2021

Салон новой Lada Vesta показали публике

Салон новой Lada Vesta показали публике

Шпионы смогли заснять салонное пространство популярного отечественного седана  теперь можно с уверенностью утверждать, что машина со сменой поколения станет роскошнее.

Да, на снимках видно, что машина получит цифровую панель приборов и гигантский планшет мультимедийной системы. Также будет переработан пульт климатической установки- в регуляторы встроены дисплеи, отображающие необходимую информацию. Такое решение было применено на Renault Arkana и скорее всего этот элемент был позаимствован у этого кроссовера. Отметим, что на фото запечатлена старшая версия Весты, базовые модификации будут куда скромнее.

Что касается внешности, то машина получит новую оптику, бампера, крылья и решетку радиатора. Агрегатная составляющая останется прежней, хотя поговаривают, что под капотом может прописаться турбо-мотор 1.3 от Renault Arkana.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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