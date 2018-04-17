Сегмент седанов повышенной проходимости, мягко говоря, очень узкий. До недавнего времени в России в нем был представлен только Volvo S60 Cross Country. Потому новинки АвтоВАЗа, кросс-версии седана Lada Vesta все ждали с особым нетерпением.

Машину показали накануне вечером на закрытой презентации для членов жюри премии Топ-5 Авто. С новой модификацией Lada фактически выходит в пустующую нишу. Пусть Lada Vesta Cross и является скорее имиджиевой моделью, но, думается, и она найдет своего покупателя. Представители завода говорят, что окончательное решение приняли, глядя на то, как тепло рынком был принят универсал Lada Vesta SW Cross.

Внешне автомобиль практически не отличается от концепта, показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году. Агрессивный дизайн, увеличенный до 203 мм дорожный просвет, расширители колесных арок из неокрашенного пластика.

Салон ничем не отличается от Lada Vesta SW Cross, то есть седан будет иметь довольно богатую комплектацию с мультимедийной системой, камерой заднего вида и навигацией, боксом между передними сиденьями, подлокотником на втором ряду и подогревом всех сидений.

Вопреки слухам, седан будет доступен как с 1,8-, так и с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. Как и обычный седан машина будет оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой передач и традиционным «роботом».

Цены на седан Lada Vesta Cross пока не объявлены: их назовут ближе к старту продаж, которые начнутся летом.