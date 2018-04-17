Автомобильный портал Motorpage
17 апр 2018

Седан Lada Vesta получил кросс-версию

Седан Lada Vesta получил кросс-версию
Автор фото: фирма-производитель

Сегмент седанов повышенной проходимости, мягко говоря, очень узкий. До недавнего времени в России в нем был представлен только Volvo S60 Cross Country. Потому новинки АвтоВАЗа, кросс-версии седана Lada Vesta все ждали с особым нетерпением.

Машину показали накануне вечером на закрытой презентации для членов жюри премии Топ-5 Авто. С новой модификацией Lada фактически выходит в пустующую нишу. Пусть Lada Vesta Cross и является скорее имиджиевой моделью, но, думается, и она найдет своего покупателя. Представители завода говорят, что окончательное решение приняли, глядя на то, как тепло рынком был принят универсал Lada Vesta SW Cross.

Внешне автомобиль практически не отличается от концепта, показанного на Московском международном автосалоне в 2016 году. Агрессивный дизайн, увеличенный до 203 мм дорожный просвет, расширители колесных арок из неокрашенного пластика.

Салон ничем не отличается от Lada Vesta SW Cross, то есть седан будет иметь довольно богатую комплектацию с мультимедийной системой, камерой заднего вида и навигацией, боксом между передними сиденьями, подлокотником на втором ряду и подогревом всех сидений.

Вопреки слухам, седан будет доступен как с 1,8-, так и с 1,6-литровыми двигателями мощностью 106 и 122 л.с. Как и обычный седан машина будет оснащаться 5-ступенчатой механической коробкой передач и традиционным «роботом».

Цены на седан Lada Vesta Cross пока не объявлены: их назовут ближе к старту продаж, которые начнутся летом.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta Sport

Lada Vesta Sport получит темный интерьер

16 марта 2018
Lada Vesta Cross Concept

Седан Lada Vesta Cross: новые подробности

02 февраля 2018
Lada Vesta

Lada Vesta получит две спортивные версии

01 января 2018
Lada Vesta Sport

АвтоВАЗ тестирует самую мощную Lada Vesta

22 декабря 2017
Lada Vesta SW Cross

В Ижевске выпустили 5-милионный автомобиль

19 декабря 2017
Lada Vesta SW

За универсалами Lada Vesta SW и SW Cross выстроились очереди

02 ноября 2017

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Land Rover Range Rover Sport - land rover range rover sport svr 2018 эти золотые 4,5 процента Тест драйв
13 апреля 2018

Land Rover Range Rover Sport
"Эти золотые 4,5 процента"
Mazda CX-9 - у сумчатых в гостях
Автопутешествия
11 апреля 2018

Mazda CX-9
"У сумчатых в гостях"
Mercedes-Benz S-Class Maybach - всем хорош: обновленный mercedes-maybach s 450 4matic 2018 понравится и пассажиру, и водителю
Тест драйв
09 апреля 2018

Mercedes-Benz S-Class Maybach
"Всем хорош: обновленный Mercedes-Maybach понравится и пассажиру, и водителю"
KIA Picanto - kia picanto x-line 2017 расставить акценты
Тест драйв
06 апреля 2018

KIA Picanto
"Расставить акценты"

Написано новостей:

2 1 0 5 7