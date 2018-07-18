Lada Vesta — первая модель «новой эпохи» АвтоВАЗа, которая быстро стала популярной, в июне наконец обогнав корейцев по объемам продаж. Со второго полугодия версия Luxe для седана обзавелась новым пакетом опций.

Пакет получил название Prestige и включает в себя опции пакта Multimedia и дополнительное функциональное оборудование. Оно включает в себя задний подлокотник с подстаканниками, подогрев задних сидений, USB-розетку для подзарядки гаджетов в центральном боксе, тонировку задних стекол.

Также пакет Prestige предусматривает атмосферную подсветку салона: несколько светодиодов расположены в нишах ног передних пассажиров, на консоли и на обивках дверей. Опции пакета Multimedia, который перекочевали на Prestige, включают в себя мультимедийную систему с 7-дюймовым экраном, навигацией и камерой заднего вида.

Цены на Lada Vesta с пакетом Prestige начинаются с отметки в 746 900 рублей за версию с 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. Это на 11 тысяч рублей дороже, чем стоит «просто» седан в комплектации Luxe с аналогичным сочетанием силового агрегата и трансмиссии.