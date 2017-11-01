Седан Lada Vesta обзавелся новыми модификациями. Теперь сочетание 1,8-литрового двигателя мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач доступно и для комплектаций Comfort и Luxe. Ранее этот мотор с «механикой» был доступен исключительно в топовой комплектации Exclusive.

Обе версии дороже на 25 000 рублей аналогичных версий с 1,6-литровым мотором (108 л.с.) и механической коробкой передач. Комплектация Comfort (632 900 руб.) включает в себя кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две подушки безопасности, электронную систему стабилизации, противобуксовочную систему и систему помощи при старте на подъеме, мультимедию с Bluetooth и USB, задний парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова. Для данной версии доступен пакет опций Image, включающий в себя электростеклоподъемники задних дверей, обогрев ветрового стекла, 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой автомобиль стоит 655 900 рублей.

Седан Lada Vesta с мотором объемом 1,8л и «мехкниакой» в комплектации Luxe предлагается за 695 900 рублей. В комплектацию входят климат-контроль, боковые подушки безопасности, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света и опции из пакета Image. Для данной комплектации в качестве опции за 24 000 руб. предлагается пакет Multimedia, включающий в себя информационно-развлекательную систему с навигаций и камерой заднего вида, мультируль и круиз-контроль с ограничителем скорости.

