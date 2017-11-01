Автомобильный портал Motorpage
1 ноя 2017

Седан Lada Vesta получил новые версии

Седан Lada Vesta получил новые версии
Автор фото: фирма-производитель

Седан Lada Vesta обзавелся новыми модификациями. Теперь сочетание 1,8-литрового двигателя мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач доступно и для комплектаций Comfort и Luxe. Ранее этот мотор с «механикой» был доступен исключительно в топовой комплектации Exclusive.

Обе версии дороже на 25 000 рублей аналогичных версий с 1,6-литровым мотором (108 л.с.) и механической коробкой передач. Комплектация Comfort (632 900 руб.) включает в себя кондиционер, обогрев передних сидений, сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой, две подушки безопасности, электронную систему стабилизации, противобуксовочную систему и систему помощи при старте на подъеме, мультимедию с Bluetooth и USB, задний парктроник, охлаждаемый вещевой ящик, наружные ручки дверей и корпуса зеркал в цвет кузова. Для данной версии доступен пакет опций Image, включающий в себя электростеклоподъемники задних дверей, обогрев ветрового стекла, 16-дюймовые легкосплавные диски. Такой автомобиль стоит 655 900 рублей.

Седан Lada Vesta с мотором объемом 1,8л и «мехкниакой» в комплектации Luxe предлагается за 695 900 рублей. В комплектацию входят климат-контроль, боковые подушки безопасности, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света и опции из пакета Image. Для данной комплектации в качестве опции за 24 000 руб. предлагается пакет Multimedia, включающий в себя информационно-развлекательную систему с навигаций и камерой заднего вида, мультируль и круиз-контроль с ограничителем скорости.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Vesta Cross

АвтоВАЗ готовит седан Lada Vesta Cross

30 октября 2017
Lada Vesta SW Cross

Начались продажи универсалов Lada Vesta SW и SW Cross

26 октября 2017
Lada Vesta SW Cross

Названы цены на универсал Lada Vesta SW

20 сентября 2017
Lada Vesta SW Cross

Началось серийное производство универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

12 сентября 2017
Lada Vesta SW

АвтоВАЗ готовится к запуску производства универсала Vesta SW

07 сентября 2017
Lada Vesta

АвтоВАЗ поднял цены на седан Lada Vesta

01 сентября 2017

 Новости Lada Vesta

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mazda CX-9 - mazda cx-9 2016 согласно статусу Тест драйв
01 ноября 2017

Mazda CX-9
"Согласно статусу"
BMW 2 Series - bmw 2 series active tourer 2017 сладкая горчица
Тест драйв
30 октября 2017

BMW 2 Series
"Сладкая горчица"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2016 на пыльных дорогах далеких степей…
Тест драйв
27 октября 2017

Mitsubishi Outlander
"На пыльных дорогах далеких степей…"
Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain - сравнительный тест mercedes-benz e 220d all-terrain и volvo v90 cross country t6 awd. на страже безопасности
Сравнительный тест
17 октября 2017

Volvo V90 Cross Country, Mercedes-Benz E-Class All-Terrain
"На страже безопасности"

Написано новостей:

2 0 0 3 9