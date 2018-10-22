Спортивный вариант Lada Vesta вышел на испытания

АвтоВаз начал дорожные испытания спортивного варианта Lada Vesta. Машину стали встречать на дорогах. В Сети появились шпионские снимки

Спортивная модификация получит название Lada Vesta SW Sport. Это ожидаемая на рынке машина. Многие пользователи и специалисты авторынка интересуются сроком начала продаж у дилеров и представителей завода. Скорее всего, это произойдёт уже в следующем году. А с появлением испытательных образцов на дорогах можно рассчитывать на первую половину 2019г.

Машина получит 1,8-литровый силовой агрегат, форсированный до 145 сил с доработанными системами впрыска и газораспределения. Заниженный кузов предполагает изменение деталей подвески и её настройку под скоростные режимы. Кроме того, автомобиль получит штатные 17-дюймовые диски.

Полные технические характеристики спортивного авто пока не разглашаются. Скорее всего, они будут представлены в начале будущего года после окончания дорожных испытаний и подготовки машины к конвейерной сборке.