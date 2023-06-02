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2 июн 2023

У LADA Vesta NG появилась удлиненная версия

У LADA Vesta NG появилась удлиненная версия
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ намерен запустить в серийное производство удлинённую модификацию Lada Vesta NG. Прототип уже представлен властям, а премьера самой машины пройдет в рамках Петербургского экономического форума

Колёсную базу Lada Vesta NG увеличили на 250 миллиметров, вся прибавка пошла на расширение пространства для задних пассажиров. Из кузовных панелей появятся новые задние двери. Агрегатная часть – то есть моторы 1.6 и 1.8 останутся в строю.

Интересный факт, у предыдущей «Весты» тоже была версия лимузин, которая называлась Signature. Рецепт разработки был схож – слегка удлинили колесную базу и доработали салон, сделав его более премиальным. Нюанс был в том, что в продажу такая модель не поступила – ее использовало лишь руководство концерна в качестве служебного транспорта. Однако, новую версию АвтоВАЗ, все же, выведет на рынок.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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