У официальных дилеров закончились "Весты"

У официальных дилеров почти не осталось Lada Vesta. Можно найти только единичные экземпляры

Как сообщают "РИА Новости", сборка Lada Vesta была приостановлена в прошлом году из-за проблем с комплектующими. Модель, как оказалось, имеет слишком большой процент импортных запчастей, к которым еще придется подобрать необходимые аналоги.

Впрочем, у завода был определенный запас деталей, из которого удалось собрать 1080 рестайлинговых машин. Последние поставки автомобилей дилерам были осуществлены в конце лета и, невзирая на высокую стоимость (два миллиона рублей и выше), вся квота оказалась раскупленной.