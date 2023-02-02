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2 фев 2023

У официальных дилеров закончились "Весты"

У официальных дилеров закончились "Весты"

У официальных дилеров почти не осталось Lada Vesta. Можно найти только единичные экземпляры

Как сообщают "РИА Новости", сборка Lada Vesta была приостановлена в прошлом году из-за проблем с комплектующими. Модель, как оказалось, имеет слишком большой процент импортных запчастей, к которым еще придется подобрать необходимые аналоги.

Впрочем, у завода был определенный запас деталей, из которого  удалось собрать 1080 рестайлинговых машин. Последние поставки автомобилей дилерам были осуществлены в конце лета и, невзирая на высокую стоимость (два миллиона рублей и выше), вся квота оказалась раскупленной.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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