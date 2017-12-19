Ижевский автозавод, который сегодня официально называется «Lada Ижевск» собрали 5-милионный автомобиль. Им стал приподнятный универсал Lada Vesta SW Cross красного цвета в комплектации Luxe c пакетом Multimedia. В отличие от тольяттинских юбилейных автомобилей, которые отправляются в музей, эта машина отправится в дилерский центр Саратова.

История предприятия началась в 1966 году, когда с конвейера «Ижмаша» сошел первый «Москвич-408». Завод выпускал «Москвич-412», ряд моделей «Иж» в различных кузовах. Автомобили Lada появились на конвейере в начале 2000-х. Некоторое время предприятие находилось под контролем разорившейся сегодня группы СОК и освоило мелкоузловую сборку седанов Kia Spectra.

После того, как в 2010 году завод перешел под контроль АвтоВАЗа здесь начали собирать модели Lada и Nissan. В 2015 году здесь запустили производство седанов Lada Vesta, а в этом году освоили и универсалы Vesta SW и SW Cross. Кроме них здесь сегодня собирают Lada Granta, но со следующего года предприятие полностью сконцентрируется на производстве моделей Vesta (модели Nissan здесь окончательно перестали собирать).

С учетом производственных мощностей предприятия стоит ожидать, что кроме седанов и универсалов Vesta здесь освоят сборку еще каких-либо моделей. Правда, пока непонятно, какой: с точки зрения логистики здесь неудобно собирать как другие вазовские модели, так и автомобили альянса Renault-Nissan.