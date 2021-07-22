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22 июл 2021

В Сочи обнаружили обновленную Lada Vesta

В Сочи обнаружили обновленную Lada Vesta

Шпионы заметили на дорогах курортного города обновленный отечественный универсал, что может намекать нам на скорую премьеру. Впрочем, конкретные сроки до сих пор не озвучиваются

На снимках видно, что у автомобилей затянута маскировочной пленкой передняя и задняя части кузова, скрывающие форму бамперов, оптику и другие элементы экстерьера. То есть от глаз пытливых поклонников скрыли все то, что подвергнется изменениям при рестайлинге. По предварительной информации автомобиль обзаведется светодиодными фарами.

К сожалению, на снимках невозможно разглядеть салона автомобиля, хотя и там произойдут серьезные метаморфозы – появится переработанная приборная панель с вертикальным планшетом мультимедийной системы.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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