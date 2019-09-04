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4 сен 2019

Весте с вариатором быть

Весте с вариатором быть
Автор фото: фирма-производитель

Отечественный производитель получил сертификационные документы на модификацию Lada Vesta с вариатором

У новой версии Lada Vesta будет такой же силовой агрегат, как у хэтчбека Xray Cross. Речь о 1,6-литровом бензиновом двигателе Nissan HR16 мощностью 113 л.с. (152 Н•м), который работает на бензине АИ-92. Соответственно, вариатор будет установлен абсолютно такой же, как и на модели Xray Cross-  Jatco JF015E. К слову, в бумагах указано, что вариатор будет установлен как на седанах, так и на универсалах. В продажу такие Весты должны поступить до конца текущего года.

Между тем эта коробка устанавливается и на другие автомобили, например, на Nissan Qashqai или Renault Logan. Вариатор оснащён двухступенчатым редуктором и гидротрансформатором, что, как обещают в «АвтоВАЗе», повышает надёжность трансмиссии и улучшает экономичность. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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