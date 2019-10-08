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8 окт 2019

«Весты» с роботом похоронят

«Весты» с роботом похоронят
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ намерен остановить производство LADA Vesta с трансмиссией АМТ. Сообщается, что автомобиль в такой конфигурации почти не пользуется спросом

Конечно, это громко сказано, но если посмотреть статистику, то показатели продаж автоматических Вест действительно низки- менее 10 процентов от общего объема. Как сообщает портал «Лада.онлайн» со ссылкой на представителя автогиганта, вскоре выпуск Lada Vesta с автоматизированной механической трансмиссией (АМТ) отечественного производства прекратится вовсе.

Отечественный автомобильный гигант уже снизил количество выпускаемых автомобилей в данной модификации. На место «робота» придет связка мотора Renault и вариатора Jatco, которая с июля текущего года устанавливается на Lada XRAY Cross.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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