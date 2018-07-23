В конце августа этого года на Московском международном автосалоне АвтоВАЗ представит кросс-версию Lada XRAY Cross. Но некоторые технические подробности известны уже сегодня.

В базе Росстандарта появилось обновленное Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на эту модель. Машина, несмотря на множество слухов, останется переднеприводной. Из-за нового обвеса Lada XRAY Cross будет чуть длиннее и шире обычной версии.

Какие изменения ждут интерьер Lada XRAY Cross пока неизвестно, а вот внешне автомобиль не будет отличаться от одноименного концепта, который АвтоВАЗ показывал два года назад: защитный пластиковый обвес по кругу и хромированные вставки в новые бамперы маскируют хэтчбек под кроссовер.

Самое главное: высота автомобиля вырастет аж на 75 миллиметров. Впрочем, не все они пойдут на увеличение дорожного просвета: кросс-версия Lada XRAY получит багажные рейлинги. С учетом того, что дорожный просвет обычной версии составляет 195 мм, можно ожидать, что кросс-версия хэтчбека сможет похвастать поистине внедорожным клиренсом в 210-215 мм.

В ОТТС по-прежнему значатся три двигателя. Два из них собственного производства АвтоВАЗа: 1,6-литровый мощностью 106 л.с. и 1,8-литровый, мощностью 122 л.с. Остался в сертификате и 1,6-литровый двигатель Renault H4M (81 л.с.), но завод не оснащает им Lada XRAY уже два года. Для более слабого двигателя предусмотрена исключительно механическая коробка передач, а 122-сильная версия будет оснащаться только классическим «роботом» АМТ5.

