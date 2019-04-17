Lada XRay оснастят вариатором

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на хэтчбек Lada XRay с вариатором

Интересно, что первые тестовые экземпляры «ИксРэя» с бесступенчатой трансмиссией были собраны еще в ноябре прошлого года. К слову, аналогичная трансмиссия уже устанавливается на Renault Logan Stepway и Sandero Stepway City. Что касается Xray, то здесь трансмиссия будет работать в паре с 1,6-литровым «реношным» двигателем. Есть одна маленькая особенность - если ранее агрегат выдавал 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, то теперь отдача увеличена до 113 сил и 152 Нм.

Сейчас серийные Lada XRay предлагаются с пятиступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой передач. Что касается модификаций с вариатором, то ОТТС вступает в силу в начале мая, однако, многие СМИ придерживаются мнения, что продажи таких автомобилей начнутся не раньше августа. К слову, к концу года такую же трансмиссию должна получить и «Веста».