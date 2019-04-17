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17 апр 2019

Lada XRay оснастят вариатором

Lada XRay оснастят вариатором
Автор фото: фирма-производитель

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на хэтчбек Lada XRay с вариатором

Интересно, что первые тестовые экземпляры «ИксРэя» с бесступенчатой трансмиссией были собраны еще в ноябре прошлого года.  К слову, аналогичная трансмиссия уже устанавливается на Renault Logan Stepway и Sandero Stepway City.  Что касается Xray, то здесь трансмиссия будет работать в паре с 1,6-литровым «реношным» двигателем.  Есть одна маленькая особенность -  если ранее агрегат выдавал 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, то теперь отдача увеличена до 113 сил и 152 Нм.

Сейчас серийные Lada XRay предлагаются с пятиступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой передач.  Что касается модификаций с вариатором, то ОТТС вступает в силу в начале мая, однако, многие СМИ придерживаются мнения, что  продажи таких автомобилей начнутся не раньше августа. К слову, к концу года такую же трансмиссию должна получить и «Веста».

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При написании новости использовалась информация:
motor, Известия

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