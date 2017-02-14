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14 фев 2017

Новый фирменный дизайн автомобилей Lada вдохновил китайских создателей копий

Новый фирменный дизайн автомобилей Lada вдохновил китайских создателей копий
Автор фото: Автохом

Не секрет, что китайские автопроизводители регулярно выпускают машины, внешне неприлично напоминающие популярные зарубежные модели. Но вот российский дизайн источником вдохновения для китайских разработчиков стал впервые.

У китайского бренда Landwind (совместное предприятие компаний Jianglin и Changan) уже давно сформировался определенный имидж – автопроизводитель выпускает собственные копии известных моделей более дорогих брендов, чаще всего – европейских, американских и японских. Некоторые западные автопроизводители (например, концерн Jaguar Land Rover) даже пытались судиться с китайской компании, обвиняя ее в плагиате, но не очень успешно, большая же часть моделей, которые можно назвать неофициальными «клонами» популярных автомобилей, успешно продается в другом ценовом сегменте. Но недавно на китайском сайте Autohome появилась фотография новой модели от Landwind, которая внешне невероятно похожа на модель Lada XRay от российского концерна «АвтоВАЗ». Напомним, что дизайн XRay – это отдельный повод для гордости руководства «АвтоВАЗа» - концепт внешности разработан под руководством нового шеф-дизайнера концерна Стива Маттина, более того, стиль XRay со временем должен стать новым фирменным стилем всех «ВАЗовских» моделей.

Именно этот «Х-образный» дизайн и решили повторить разработчики модели Landwind E36, воспроизведя практически достоверно передний бампер с характерным крестом, узнаваемым рисунком радиаторной решетки и своеобразной формой фар.

Представители концерна «АвтоВАЗ» восприняли новость о появлении китайского «клона» отечественной модели скорее позитивно. Руководитель пресс-центра крупнейшего российского автомобилестроительного концерна Сергей Ильинский отметил, что попытки китайских копий российской новинки говорит о том, что марка Lada развивается в верном направлении, по крайней мере, в том, что касается смены дизайна.

Напомним, что продажи серийной версии XRay (концепт представлял из себя компактный городской кроссовер, но на конвейер модель встала уже в качестве хэтчбека) стартовали около года назад, в феврале 2016 года.

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При написании новости использовалась информация:
Комсомольская Правда , Колеса (, Мотор

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