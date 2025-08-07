Автомобильный портал Motorpage
7 авг 2025

Zacoe сделал из Lamborghini Revuelto злодейский автомобиль

Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье Zacoe представило новую версию обвеса Stage Two для Lamborghini Revuelto. Если раньше Revuelto казался просто футуристичным, то теперь он выглядит как автомобиль главного антагониста блокбастера

Обвес выполнен из углеволокна и делает автомобиль значительно шире, в первую очередь благодаря крупным крыльям. При этом это полностью новые элементы кузова, а не накладки на оригинальные крылья. Также Stage Two получил иные капот, крышку двигателя, передний бампер со сплиттером и задний диффузор. Завершают образ новое антикрыло и эксклюзивная выхлопная система, разработанная совместно с Fi Exhaust.

Стоимость пакета не сообщается, но предполагается, что его будут продавать примерно по 50 000 долларов (4 000 000 рублей). Именно столько стоит аналогичный widebody-комплект Zacoe для McLaren 720S.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

