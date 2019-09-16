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16 сен 2019

Urus может больше

Urus может больше
Автор фото: фирма-производитель

Лишь в том случае, если кроссовер «подшаманят» тюнеры. Во всяком случае, одной немецкой команде удалось разогнать его до 320 километров в час

Немецкое тюнинг-ателье Novitec представило существенно доработанный кроссовер Lamborghini Urus. Автомобиль получил более мощный двигатель, благодаря которому его максимальная скорость увеличилась до 320 км в час. Четырехлитровую «восьмерку» с двумя турбинами укомплектовали перепрограммированным электронным блоком управления, а также другой выпускной системой. В результате отдача агрегата увеличилась с 650 л. с. и 850 Н•м крутящего момента до 780 сил и 1030 ньютон-метров.

Сообщается, что модернизированный кроссовер способен набирать первую «сотню» за 3,3 сек., а его максимальная скорость превысила 320 км в час. Для сравнения: стандартный Lamborghini Urus ускоряется с места до 100 км/ч за 3,6 с, а его максималка равна 305 км в час.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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