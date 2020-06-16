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16 июн 2020

До России добрался новый Land Rover Defender

До России добрался новый Land Rover Defender
Автор фото: фирма-производитель

Компания Land Rover объявила о выходе на российский рынок внедорожника Defender нового поколения. Первая партия для России состоит лишь из 130 автомобилей

Внедорожник будет доступен в России всего в двух комплектациях: SE и HSE. В список оснащения базовой версии входят пневмоподвеска, светодиодные фары, 20-дюймовые колёса, кожаные сиденья с электроприводом, система кругового обзора, цифровая приборная панель и аудиосистема с 11 динамиками.

В модификации HSE добавляются панорамная крыша, вентиляция передних кресел, адаптивный круиз-контроль и матричные фары. В России Land Rover Defender нового поколения будет доступен с парой турбодизельных «четвёрок» мощностью 200 и 240 лошадиных сил, а также с шестицилиндровым бензиновым двигателем, работающим в составе мягкогибридной силовой установки. В последнем случае отдача составляет 400 сил.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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