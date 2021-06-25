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25 июн 2021

Немецкие тюнеры превратили Defender в спорткар

Немецкие тюнеры превратили Defender в спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Предназначение внедорожника – грязь, грунт и немного асфальта. Стоп, а если переиначить ДНК модели и превратить джип в спорткар-покоритель магистралей

Немецкое ателье Manhart Perfomance заявили, что подобное возможно! Взяв за основу обычный Land Rover Defender, они занизили ему подвеску, аж на три сантиметра, усилили тормоза, а заодно и прокачали штатный трехлитровый мотор V6.

Этот момент мы рассмотрим поподробнее. Итак, стандартному 400-сильному бензиновому движку прокачали электронный блок управления и установили новую систему выпуска. Такие манипуляции подняли мощность на сто с лишним лошадиных сил – 512 коней.  Занятно, но тюнеры не раскрыли динамические характеристики модели.  Впрочем, мы не сомневаемся, что машина получилась крайне быстрой, хотя на бездорожье она теперь вряд ли сможет что-то сделать.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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