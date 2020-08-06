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6 авг 2020

В Land Rover не смогли отстоять культовый дизайн Defender

В Land Rover не смогли отстоять культовый дизайн Defender
Автор фото: фирма-производитель

Судебное разбирательство между компанией Jaguar Land Rover и британским миллиардером Джеймсом Рэтклиффом, выпускающим внедорожник Grenadier окончилось поражением марки. В ходе очередного заседания судья отклонил просьбу Jaguar Land Rover зарегистрировать особые права на форму автомобиля

Как сообщает Bloomberg, 4 августа 2020 года Лондонский суд вынес решение не в пользу Jaguar Land Rover: эксперты офиса интеллектуальной собственности заявили, что форма нынешнего Defender «недостаточно своеобразна», так что невозможно запретить другим компаниям выпускать похожие внедорожники. Это открывает возможности для фирмы миллиардера Джеймса Рэтклиффа Ineos: она может продолжить создание модели Grenadier, вдохновлённой Land Rover Defender.

Представитель Jaguar Land Rover заявил журналистам, что компания разочарована решением суда. «Defender — это культовый автомобиль, являющийся частью прошлого, настоящего и будущего Land Rover, – цитирует его Bloomberg. – Его уникальная форма мгновенно узнаваема и символизирует собой бренд по всему миру».

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