Грядущий Land Rover Defender может стать пикапом

Land Rover Defender нового поколения дебютирует в сентябре на Франкфуртском автосалоне как трёх- и пятидверный внедорожник, однако позже возможно появление и пикапа

Знающие люди подскажут, что новый Defender построен на той же алюминиевой платформе D7U, которая лежит в основе других современных моделей Land Rover, таких как Discovery и Range Rover. Её неприятная особенность заключается в том, что она не предусматривает размещение грузовой платформы. Тогда каким же образом будет реализован пикап?

Для этого Land Rover придётся скооперироваться с другим автопроизводителем и позаимствовать у него платформу. Также поступил в своё время Mercedes-Benz, построив свой X-класс на базе японского пикапа Nissan Navara. Как сообщил изданию Which Car управляющий директор австралийского офиса Jaguar Land Rover Марк Кэмерон, пикап находится на рассмотрении, однако, он поспешил заметить, что вероятность серийного производства такой модели высока - на пикап есть потенциальный спрос в таких регионах, как Северная Америка, Африка и Ближний Восток.