Range Rover получил спецкомплектацию в честь своего 50-летия

Jaguar Land Rover выпустил спецверсию кроссовера Range Rover — она называется Fifty и приурочена к 50-летию модели

Range Rover Fifty создан на базе топ-комплектации Autobiography и имеет ряд стилистических особенностей. Снаружи у автомобиля — специальные шильдики Fifty, 22-дюймовые колесные диски оригинального дизайна, а также окраска некоторых деталей экстерьера в цвет Auric Atlas. Внутри — табличка с индивидуальным номером машины. Всего будет собрано 1970 юбилейных Рейндж Роверов — по году начала производства модели. Покупатели юбилейной версии смогут выбрать из четырех цветов кузова серийной палитры — Carpathian Grey, Rosello Red, Aruba и Santorini Black. Но помимо этого подразделение Land Rover Special Vehicle Operations (SVO) предложит цвета из гаммы оригинального Range Rover первого поколения — Tuscan Blue (ярко-голубой), Bahama Gold (ярко-желтый) и Davos White (ярко-белый). Юбилейная версия разработана под руководством шеф-дизайнера марки Джерри МакГоверна (Gerry McGovern).

Range Rover первого поколения вышел 17 июня 1970 года, он оснащался легким алюминиевым двигателем V8, системой полного привода и дисковыми тормозами. Самая первая модель Classic признана «образцовой работой в области промышленного дизайна» и стала первым в истории автомобилем, который был выставлен в знаменитом парижском музее — Лувре в 1971 году.