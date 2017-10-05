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5 окт 2017

Названы российские цены на обновленный Range Rover Sport

Названы российские цены на обновленный Range Rover Sport
Автор фото: фирма-производитель

Российское отделение компании Jaguar Land Rover рассекретило цены на обновленный кроссовер Range Rover Sport, который был рассекречен накануне. Дилеры уже начали принимать заказы, но первые автомобили у нас появятся лишь в феврале следующего года.

Пока объявлена лишь на версию кроссовера с 3-литровым турбодизелем мощностью 249 л.с. На бумаге он даже подешевел на 390 тысяч рублей до 5 050 000 рублей, но после обновления у него появилась новая базовая комплектация, которая наверняка будет менее оснащенной, чем у дорестайлингового варианта. Также названа цена на экстремальный вариант кроссовера Range Rover Sport SVR. Он будет стоить 8 784 000 рублей. Машина оснащена 5-литровым двигателем с компрессором, его мощность составляет 575 л.с. До «сотни» Range Rover Sport разгоняется за 4,5 секунды.

После обновления у кроссовера изменились радиаторная решетка, воздухозаборники в переднем бампере стали крупнее. Передняя панель в салоне позаимствована у Range Rover Velar, так что теперь и Range Rover Sport может похвастать двумя мониторами на центральной консоли.
 

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При написании новости использовалась информация:
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