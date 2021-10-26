Назван самый угоняемый автомобиль Германии

Всем известно, что в России угонщики отдают предпочтение автомобилям Toyota. Модели Land Cruiser и Camry – вот лидеры отечественных рейтингов.

А как обстоят дела в Европе? Оказывается, что чаще всего в Германии в 2020 году угоняли премиальный кроссовер Range Rover Velar. Об этом пишет Auto Bild со ссылкой на подсчёты Генеральной ассоциации страховой индустрии. Почетное второе место уходит продукту национальной промышленности – BMW X6. Бронзу же захватывают корейские автомобильные концерны с моделью Kia Stinger. Кроме них, в десятку вошли Range Rover, Lexus NX, Toyota Land Cruiser, Toyota Prius, Porsche 911 и Ford Edge. Любопытно, что десятку лидеров замыкает Hyundai Santa Fe.

Отметим, что эта же модель стала лидером по угонам в этом году в России. К слову, страховые компании заявляют, что в данный момент количество угонов по стране сокращается из-за пандемии коронавируса.