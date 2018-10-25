А вот и камеры вместо зеркал. Лексус начал продажи новинки

В Японии стартовали продажи нового Седан Lexus ES седьмого поколения. В этих моделях нет привычных боковых зеркал заднего обзора. Они заменены камерами

Лексус - первая в мире компания, отважившаяся начать серийный выпуск машин с этим техническим новшеством. Раньше такой вариант можно было встретить только на эксклюзивных и дизайнерских версиях.

Видео изображение с камер, расположенных на боковых кронштейнах, передаётся на мониторы, размером в пять дюймов. Они расположены внутри салона в нижней части передних стоек. Электронная камера заднего обзора обладает рядом преимуществ. Это увеличенный угол обзора, повышенная чёткость изображения, возможность инфракрасной «подсветки» и, конечно, меньшим сопротивлением при движении.

Как скоро такие решения вытеснят привычные зеркала - пока не ясно. Пока машины продают только в Японии. В России серийные ES продаются с обыкновенными зеркалами. Если новинка приживётся, компании начнут процедуры согласования и утверждения новых регламентов. Только после этого может начаться широкое применение новинок.

