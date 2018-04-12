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12 апр 2018

Lexus показал кусочек нового поколения седана ES

Lexus показал кусочек нового поколения седана ES

Седан Lexus ES, этакий «входной билет» в мир премиума: самый доступный трехобъемник в гамме премиального бренда. Машина традиционно базируется на седане Toyota Camry, но отличается иным оформления и богатым оснащением.

Собственно, новое поколение Toyota Camry продается уже год, а потому пришла и пора обновлять ES. В сети появилось первое изображение седана, на котором видна фирменная радиаторная решетка в стиле «веретено» и кусочек фары.

Судя по фото, по крайней мере передняя часть машины изменится эволюционно. Горизонтальные ламели на радиаторной решетке будут заменены на вертикальные, фары будут «острее» и получат L-образные светодиодные ходовые огни.

По неофициальной информации новое поколение Lexus ES будет оснащаться двумя турбированными «четверками», двигателем V6 и гибридной силовой установкой. Машина получит полный комплекс современных систем безопасности, включая адаптивный круиз, системы автоматического торможения, удержания в полосе, предотвращения столкновений при движении задним ходом и пр.

Официальная премьера нового поколения Lexus ES состоится на автосалоне в Пекине, который открывается 25 апреля этого года.
 

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При написании новости использовалась информация:
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