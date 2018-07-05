Передниприводный седан Lexus ES стоит особняком в модельной гамме премиальной марки. Он, во-первых, переднеприводный, а во-вторых, базируется на Toyota Camry. Но в России это самая популярная леговушка Lexus.

Новое поколение Lexus ES сохранило дань традициям: оно построено на платформе GA-K семейства TNGA, на той же, что и последнее поколение Toyota Camry. Но в этот раз новый ES заменит не только предыдущее поколение, но и седан GS, продажи которого упали до мизерного.

На российском рынке седан будет представлен в версиях ES200, ES250, ES350 и ES350 F Sport. Первая и последняя оснащаются знакомыми по предыдущему поколению двигателями. Lexus ES200 имеет под капотом «четверку» мощностью 150 л.с., а ES350 — 3,5-литровый V6 мощностью 249 л.с. А вот вариант ES250 оснащен новым 2,5-литровым двигателем мощностью 200 л.с. Базовая версия оснащается 6-ступенчатым «автоматом», две другие — 8-ступенчатым. Версия F Sport, кроме того, получила адаптивную подвеску, подобную той, что устанавливается на купе LC.

Lexus ES200 доступен в двух комплектациях – Comfort и Executive. ES 250 доступен в четырех комплектациях – Comfort, Executive, Premium и Luxury. Самая мощная версия ES 350 предлагается в комплектациях Luxury и F Sport.

Базовая версия Comfort для ES200 (2 580 000 рублей) и ES250 (2 659 000 рублей) включает в себя 17-дюймовые колеса, светодиодные фары и фонари, электрорегулировку рулевой колонки и передних сидений, 2-зонный климат-контроль, систему бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, датчик света, парктроники, камеру заднего вида с динамической разметкой, круиз-контроль, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и подогревом, люк с электроприводом, и электромеханический стояночный тормоз. Версия ES200 оснащена дополнительным электрическим обогревателем салона.

В салоне установлена мультимедийная система с 8-дюймовым экраном, на приборной панели имеется 7-дюймовый многофункциональный экран. Безопасность обеспечивают 10 подушек безопасности, ABS, система стабилизации, система мониторинга давления в шинах.

В комплектации Executive новый Lexus ES200 стоит 2 961 000 рублей, а ES250 – обойдется в 3 040 000 рублей. В данной версии седан получил 18-дюймовые колеса, обшивку сидений натуральной кожей, передние сиденья имеют функцию вентиляции и регулировки длины подушки (для водительского кресла). Водительское сиденье, рулевая колонка и зеркала заднего вида имеют функцию запоминания настроек. В салоне появляются декоративные вставки из дерева, такие же есть и на обшитом кожей мультируле.

В комплектацию Executive также входят: датчик дождя, шторка заднего стекла с электроприводом, электропривод автоматического складывания наружных зеркал, обогрев всей площади лобового стекла, системы мониторинга объектов в «слепых» зонах и помощи при парковке с функцией автоматического торможения.

Комплектация Premium предусмотрена только для Lexus ES250 (3 258 000 рублей). В нее включены линзованные светодиодные фары ближнего и дальнего света и «динамические» указатели поворотов с последовательным включением светодиодов. Седан имеет функцию предупреждения о пешеходах вблизи автомобиля, систему кругового видеообзора, электропривод крышки багажника, адаптивный круиз-контроль и панель для беспроводной зарядки телефона.

В данной комплектации седан получил комплекс систем безопасности Lexus Safety System, который включает в себя системы распознавания дорожных знаков, контроля усталости водителя, помощи при смене полосы движения, предупреждения столкновения с функцией автоматического торможения, автоматического переключения дальнего света на ближний

Топовая комплектация Luxury доступна для ES250 (3 742 000 рублей) и ES350 (3 996 000 рублей). Здесь обивка сидений выполнена из мягкой кожи, есть регулировка наклона спинки заднего сиденья, а в распоряжении пассажира правого заднего сиденья появилась функция дистанционной регулировки положения переднего пассажирского сиденья. Обе версии имеют 3-зонный климат-контроль и блок управления климатом, обогревом, положением задних сидений, аудиосистемой и шторкой заднего стекла в подлокотнике заднего сиденья. На боковых стеклах появляются шторки, а вместе с люком предлагается панорамная крыша.

Впервые Lexus ES получил проекционный дисплей на лобовой стекло. Также в оснащение входят навигация и аудиосистема премиум-класса Mark Levinson.

Отдельно в списке комплектаций стоит версия Lexus ES350 F Sport (3 550 000 рублей). Машина отличается иным аэродинамическим обвесом со спойлером на крышке багажника, радиаторной решеткой и эксклюзивными колесными дисками. В салоне установлены спортивные сиденья, педали и пороги получили алюминиевые накладки. В системе переключения режимов управляющей электроники к стандартным Eco, Normal и Sport добавился Sport+.Также ES350 F Sport оснащен системой преобразования звука двигателя.

Первые автомобили появятся у дилеров осенью, ориентировочно это будет начало сентября.